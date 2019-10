Uitstel klimaattop Chili: Spanje wil top wel organiseren ADN

31 oktober 2019

17u57

Bron: Belga 5 Spanje heeft voorgesteld de COP25 internationale klimaatconferentie in Madrid te organiseren. Dat heeft de Chileense president Sebastian Piñera vandaag gezegd. De top stond gepland voor december in Chili, maar werd geannuleerd vanwege de sociale crisis in het land.

“In een telefoongesprek gisteren heeft de Spaanse premier Pedro Sanchez mij aangeboden de COP25 in Madrid te organiseren van 2 tot 13 december”, aldus president Piñera. Exact dezelfde periode als wanneer de conferentie in Chili gepland was dus.

De Spaanse regering bevestigt de data echter nog niet. “Sanchez deed dit voorstel gezien de korte beschikbare tijd. Hij wil er vooral voor zorgen dat de conferentie na tien maanden voorbereiding toch doorgaat”, luidde het.

Omwille van het aanhoudende sociaal protest in Chili moest de regering de internationale VN-klimaatconferentie (COP25) afgelasten. Die top moest plaatsvinden in de Chileense hoofdstad Santiago. In een mededeling eerder zei de VN-klimaatinstantie UNFCCC enkel dat er alternatieve opties onderzocht worden.



De annulatie van de top in Chili was slecht nieuws voor Anuna De Wever en co, die met een zeilboot onderweg zijn naar Chili. “De stemming aan boord is triestig, maar dit is geen verloren missie”, reageerde De Wever gisteren.