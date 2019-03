Uitstel besluit hogesnelheidslijn Frankrijk-Italië AV

09 maart 2019

19u34

Bron: ANP 0 De twee Italiaanse regeringspartijen hebben de verbitterde strijd over de aanleg van een hogesnelheidslijn naar Frankrijk bijgelegd, al gaat het voorlopig slechts om tijdwinst. Het besluit over de treinverbinding tussen Turijn en Lyon is zes maanden uitgesteld. Die periode kan worden gebruikt voor nieuw overleg. Dat heeft staatssecretaris van Economische Zaken Laura Castelli, lid van de Vijfsterrenbeweging (M5S), vandaag gezegd.

Een belangrijke deadline voor de aanbesteding van het miljardenproject zou overmorgen aflopen. De rechts-nationalistische Lega van vicepremier Matteo Salvini is net zoals de Fransen een voorstander van het nieuwe spoorwegtraject door de Alpen, inclusief een dure tunnel van 57,5 kilometer. De hogesnelheidslijn zou voor groei en banen zorgen. Zijn M5S-collega Luigi Di Maio vindt het geldverspilling en schadelijk voor het milieu. De twee partijleiders zetten met hun ramkoers de coalitie onder zware druk. Het gevaar van een regeringscrisis is nu even geweken.

Het was de bedoeling dat Rome de projectontwikkelaar TELT overmorgen de opdracht zou geven te beginnen. Dat samenwerkingsverband van de Franse en Italiaanse spoorwegen stelde gisteren zelf al enig uitstel voor.