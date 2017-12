Uitspraak over uitlevering Puigdemont valt over tien dagen LB

13u30

Bron: ANP 0 Photo News Carles Puigdemont weet op 14 december of ons land hem zal uitleveren aan Spanje. In dat geval gaan hij en vier van zijn voormalige ministers vrijwel zeker in beroep. De afgezette Catalaanse oud-premier Carles Puigdemont en vier van zijn voormalige ministers krijgen volgende week donderdag te horen of België hen uitlevert aan Spanje. Dan spreekt de raadkamer van de rechtbank in Brussel zich uit, melden de advocaten van het vijftal.

De raadslieden proberen de rechters er vandaag van te overtuigen dat de uitlevering niet rechtmatig is, mede omdat het risico bestaat dat de mensenrechten worden geschonden.

Madrid wil de afgezette bewindslieden berechten voor hun rol bij het uitroepen bij de onafhankelijkheid van Catalonië en heeft daarvoor Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd. Hen wordt onder meer rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing ten laste gelegd.

Het Brusselse parket had eerder al gezegd dat de arrestatiebevelen uitvoerbaar zijn en de uitlevering door kan gaan. Als de rechters daar volgende week mee instemmen, gaan de Catalanen vrijwel zeker in beroep.

Maximum 30 jaar celstraf

Puigdemont, Meritxell Serret i Aleu, Antoni Comín i Oliveres,Clara Ponsatí i Obiols en Lluís Puig worden in Spanje vervolgd voor ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Daarop staat een maximumstraf van 30 jaar. De Spaanse rechter had de Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd nadat de vijf in Madrid niet voor de rechter waren verschenen.

Op een eerste zitting van de raadkamer, op 17 november, vroeg het Brusselse parket om de aanhoudingsbevelen uitvoerbaar te verklaren. Weliswaar was het parket van oordeel dat er geen sprake was van corruptie, maar wel van samenzwering van ambtenaren, en dat er voor ambtsverzaking geen overlevering kon gebeuren, zo melden de advocaten van de verdediging.

"Het parket heeft vandaag zijn vordering herhaald" zeggen meesters Bekaert, Marchand en Cuevillas. "Wij hebben de uitvoerbaarheidsverklaring betwist. We hebben gepleit dat er geen sprake is van dubbele strafbaarstelling, dus dat deze feiten naar Belgisch recht niet strafbaar zijn, en dat er in Spanje een gevaar dreigt dat hun mensenrechten en grondrechten geschonden worden. De voorzitter van de raadkamer heeft het dossier in beraad genomen en zou op 14 december uitspraak doen."