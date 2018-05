Uitspraak dat leger de macht niet zal afstaan leidt tot ophef in Zimbabwe TTR

23 mei 2018

16u49

Bron: Belga 0 Een lid van de Zimbabwaanse regering heeft op een politieke bijeenkomst laten verstaan dat het leger niet bereid zal zijn om de macht af te staan aan de oppositie. De uitspraak heeft tot grote verontwaardiging geleid bij oppositiepartij MDC (Movement for Democratic Change).

Het Zimbabwaanse leger had in november vorig jaar de 94-jarige president Robert Mugabe na 37 jaar tot aftreden gedwongen. Op die manier hielpen de militairen Emmerson Mnangagwa, net als Mugabe lid van de partij Zanu-PF, in het zadel.

In een toespraak voor zijn aanhangers liet viceminister van Financiën Terrence Mukupe maandag uitschijnen dat het leger niet van plan is om de macht vervolgens over te dragen aan oppositieleider Nelson Chamisa. Tussen de lijnen gaf hij de boodschap mee dat het leger zich niet moet neerleggen bij een eventuele verkiezingsoverwinning van de oppositie. "Hoe kunnen de soldaten die het land hebben overgenomen, die het nagenoeg uit de handen van Mugabe hebben gerukt, het nu weer overdragen aan Chamisa?", zo stelde hij.

Kritiek

MDC heeft de uitspraak al fel bekritiseerd. Volgens partijwoordvoerster Tabitha Khumalo bewijst de uitspraak dat er weinig in huis zal komen van de belofte van de regeringspartij om "vrije en eerlijke" verkiezingen te organiseren. "Dit toont aan dat het leger samenspant met de regering om de verkiezingsresultaten te stelen", zegt ze.

Regeringswoordvoerder Simon Khaya Moyo stelt dan weer dat Mukupe niet het standpunt van de regeringspartij of van het leger vertolkte. Volgens hem gaat het om een "ongelukkige" uitspraak.