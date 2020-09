Uitleveringszaak Assange in Londen geschorst na corona-alarm ADN

10 september 2020

14u03

Bron: Belga, ANP 0 De Londense rechtbank die afgelopen maandag opnieuw van start gegaan was met de zittingen in de uitleveringszaak rond WikiLeaks-oprichter Julian Assange, heeft donderdag de zitting geschorst. Niet om juridische redenen, wel omdat de partner van één van de betrokken advocaten symptomen van het coronavirus vertoonde.

Eén van de advocaten in het proces is dus mogelijk besmet. Rechter Vanessa Baraitser heeft daarop besloten de verdere behandeling van de zaak, die mogelijk drie tot vier weken gaat duren, zeker tot maandag uit te stellen. Baraitser zei dat één van de advocaten die de VS vertegenwoordigt, donderdag is getest op het coronavirus. Daarvan wordt de uitslag vrijdag verwacht.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie legde in juni nieuwe elementen voor in de zaak. De VS willen de 48-jarige Assange onder meer vervolgen voor de publicatie van geheim materiaal over de oorlogen in Afghanistan en Irak op de klokkenluiderssite WikiLeaks.



Assange verwierf de gevoelige informatie door spionage en hacken en bracht volgens de Amerikaanse aanklagers levens in groot gevaar met de openbaarmaking.

De WikiLeaks-oprichter dook in 2012 onder in Londen in de ambassade van Ecuador om overlevering aan Zweden te voorkomen in een andere inmiddels geseponeerde verkrachtingszaak.

Vorig jaar liet Ecuador hem door de Britse politie uit de ambassade verwijderen. Hij kreeg een celstraf van vijftig weken wegens het schenden van de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling destijds. Hij zit volgens zijn naasten in erbarmelijke omstandigheden opgesloten in de Belmarsh-gevangenis in Zuidoost-Londen.

Als Assange, die nog steeds alles ontkent, voor alle aantijgingen veroordeeld zou worden, kan hij tot 175 jaar gevangenisstraf krijgen.