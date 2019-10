Uitleveringswet Hongkong officieel van tafel “China werkt aan vervanging Carrie Lam” mvdb haa

23 oktober 2019

09u45

Bron: Financial Times, AFP, ANP, Reuters 0 Hongkong heeft officieel afgezien van de omstreden uitleveringswet aan China. Leider van de stadstaat Carrie Lam kondigde dat al eerder aan, maar de wetgever heeft het wetsvoorstel vandaag daadwerkelijk ingetrokken. Intussen breidt China de vervanging van Lam voor, zo meldt de Financial Times op basis van ingewijden.

Hongkong wilde een wet aannemen die de uitlevering van verdachten aan China eenvoudig zou maken. Het was de aanleiding voor de protesten die Hongkong inmiddels al vijf maanden in de greep houden. Dagelijks trekken duizenden mensen de straat op tegen de autonome regering. Ze vinden dat China te veel invloed krijgt in Hongkong.

Het merendeel van de manifestanten eist het ontslag van Lam, maar China heeft zich voorlopig onverkort achter de regeringsleidster geschaard. Volgens de Financial Times, dat geïnformeerde bronnen aanhaalt, zouden de centrale Chinese autoriteiten nu echter een plan aan het uitwerken zijn om Lam aan de kant te schuiven en te vervangen door een interimleider. Als de Chinese leider Xi Jinping doorzet, zal die opvolger in maart 2020 aantreden en de rest van de termijn van Lam (62) afmaken die in 2022 eindigt.

Alles zou afhangen van de situatie op het terrein, zo stellen de bronnen. Basisvoorwaarde zou een herstel van de rust en de orde zijn vooraleer Lam vervangen wordt, om zo niet de indruk te geven dat de autoriteiten plooien voor het geweld.

De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong werd in 1997 overgedragen aan China, onder voorwaarde dat Hongkong nog zeker vijftig jaar een aparte autonome status zou hebben. Hongkong wordt autonoom bestuurd met een eigen grondwet volgens het principe ‘één land, twee systemen’. De 7 miljoen burgers staan onder de soevereiniteit van China, maar hebben - in tegenstelling tot de bevolking van de communistische Volksrepubliek - meer rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering, waar ze nu voor vrezen.

