Uitlevering Julian Assange verder behandeld in mei AW

27 februari 2020

20u23

Bron: Belga 0 Het Britse gerecht heeft de verdere behandeling van het uitleveringsverzoek van Wikileaks-stichter Julian Assange opgeschort tot 18 mei. De Verenigde Staten willen hem berechten voor spionage na de massale publicatie van vertrouwelijke documenten.

De zittingen, die maandag van start gingen en met een dag voorsprong op schema rond waren, zullen vanaf 18 mei hervatten voor de rechtbank van Woolwich, in het oosten van Londen. De verdere behandeling zou dan nog drie weken duren. In de zomer moet de rechter een uitspraak doen.



De VS beschuldigen er Assange van de Amerikaanse klokkenluidster Chelsea Manning (destijds nog Bradley Manning) geholpen te hebben om geheime informatie publiek te maken over Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan. In totaal liggen er achttien punten van aanklacht voor. Assange riskeert in totaal 175 jaar gevangenisstraf. Dankzij de publicatie van de geheime informatie kwamen Amerikaanse oorlogsmisdaden aan het licht.



De Australiër zit sinds april in de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis in het oosten van de Britse hoofdstad, nadat Ecuador zijn asielrecht had ingetrokken en hij in de Ecuadoraanse ambassade in Londen werd gearresteerd. Jarenlang had hij zich daar verschanst om aan een uitlevering aan Zweden te ontsnappen. Zweden zocht hem voor vermoedelijke verkrachting, maar dat onderzoek is intussen gestaakt.