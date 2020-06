Uitlevering aan China mogelijk onder nieuwe veiligheidswet Hongkong

18 juni 2020

Bron: Belga

Onder de nieuwe veiligheidswet die China voor Hongkong in de maak heeft, kunnen inwoners van de stadstaat aan China worden uitgeleverd als zij de nieuwe wet overtreden en als Peking dat nodig vindt. Dat heeft de enige vertegenwoordiger gezegd die Hongkong heeft in het belangrijkste wetgevende overleg in China, meldden Britse media donderdag.