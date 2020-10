Uitgewezen Soedanees enige passagier in gecharterde jumbojet mvdb

08 oktober 2020

10u58

De uitwijzing van een Soedanese vluchteling doet de wenkbrauwen fronsen in Frankrijk en Groot-Brittannië. Ismail (27) was haast de enige passagier op een jumbojet (capaciteit 180 inzittenden) gecharterd door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken, ontdekte tv-zender Channel 4.

Het bijna compleet lege toestel vloog op 1 oktober van Londen naar de noordwestelijke Franse stad Rennes. De Soedanees stak enige tijd daarvoor illegaal het Kanaal over vanuit de Jungle in Calais na maandenlange rondzwervingen doorheen Frankrijk. Conform met Europese verdragen moest hij teruggestuurd naar dit land. In Frankrijk kreeg hij zijn eerste registratie. Normaal zouden meer migranten op het toestel worden gezet, maar advocaten hadden namens hen nog juridische procedures ingespannen. Het Home Office besloot toch om de deportatie niet uit te stellen. Ismail was in het gezelschap van enkele Britse agenten. Zij droegen hem na landing in Rennes over aan hun Franse collega’s.

Medewerkers van MRAP, een hulporganisatie die zich om het lot van vluchtelingen bekommert, waren gevraagd om op de luchthaven aanwezig te zijn. Bedoeling was de Franse asielprocedures uit te leggen. Groot was hun verbazing toen bleek dat Ismail de enige passagier bleek. “We hadden een menigte verwacht”, zei een woordvoerder van MRAP aan persbureau AFP. De hulporganisatie is woensdag in Rennes een kort geding gestart om de detentie van de twintiger op te laten heffen. Hij kreeg eerder ook in Frankrijk een uitwijzingsbevel. Hoeveel het ongetwijfeld aanzienlijke kostenplaatje van de lege vlucht bedraagt, is niet bekend.