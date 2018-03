Uitgewezen asielzoeker krijgt levenslang voor dodelijke steekpartij Hamburg mvdb

01 maart 2018

11u22 8 Een 27-jarige man die in een Duitse supermarkt met een mes willekeurig instak op mensen, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Door de aanval in Hamburg kwam vorig jaar één man om het leven en raakten zes andere mensen gewond.

Dader Ahmad Alhaw is een uitgewezen Palestijnse asielzoeker. Hij was een bekende van de autoriteiten en vertoonde signalen van radicalisering. De dader kwam in 2015 naar Duitsland en diende daar een asielverzoek in. Dat verzoek werd echter afgewezen en de man had toegezegd mee te werken aan een vertrek uit Duitsland. De autoriteiten moesten echter wachten op zijn paspoortpapieren omdat hij bij aankomst alleen een geboortecertificaat bij zich had. Eerder was hij in Noorwegen, Spanje en Zweden geweest.

De autoriteiten maakten eerder bekend dat Alhaw in de Edeka-supermarkt een groot keukenmes uit een schap pakte. Daarna viel hij mensen aan. De rechtbank achtte hem schuldig aan moord en poging tot moord. De man kan eventueel na vijftien jaar vervroegd vrijkomen.