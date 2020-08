Uitgeput paard sterft nadat het toeristen moest rondrijden bij 36 graden Jedidja Tack

14 augustus 2020

17u58

Bron: Le Parisien 12 Op het internet doen schokkende beelden uit Italië de ronde van een koetspaard dat overleed nadat het gedwongen werd om toeristen rond te rijden onder een zengende zon. Italiaans parlementslid en voormalig toerismeminister onder Silvio Berlusconi, Michela Vittoria Brambilla, spreekt van een “nationale schande”.

Het dier moest een koets vol bezoekers rondrijden in het park van het Koninklijk Paleis van Caserta in Zuid-Italië. Dat meldt de krant La Repubblica. Tijdens een van die toeristische tochtjes zakte het paard plots ineen. De combinatie van vermoeidheid en het warme weer leidde uiteindelijk tot zijn dood. De buitentemperatuur in de schaduw liep die dag op tot maar liefst 36 graden.

Een rit in een paardenkoets door het park van het Koninklijk Paleis is een van de favoriete attracties voor wie een bezoek brengt aan de Italiaanse stad Caserta, nabij Napels. In de koets kunnen maximaal vijf personen plaatsnemen, inclusief de koetsier.



Onderzoek geopend

Het incident veroorzaakte heel wat opschudding in Italië. Milieuactivisten dringen erop aan dat dieren niet langer worden gebruikt om toeristen rond te rijden, vooral bij extreme temperaturen.

Volgens Italiaanse media was het overleden paard niet geschikt om te werken voor het bewuste paardentransportbedrijf. Gisteren heeft het parket van Santa Maria Capua Vetere dan ook een onderzoek geopend naar de exacte doodsoorzaak van het dier. Een autopsie volgt, bericht La Repubblica.

De verkozen milieuactivist Francesco Borrelli kondigde eerder al aan dat zijn partij Europa Verde de eigenaar van de koets gerechtelijk zal vervolgen.

