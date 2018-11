Uitgemergeld Jemenitisch meisje van wie foto de wereld rondging, is gestorven van de honger IVI

02 november 2018

12u34

Bron: The New York Times 0 Haar foto is de wereld rondgegaan: uitgemergeld van de honger, een blik op het oneindige. Amal Hussein was amper zeven jaar oud, maar de aandacht van de wereld was dankzij haar terug op de gruwelijke oorlog in Jemen gericht. Het meisje is vorige week overleden in een vluchtelingenkamp.

The New York Times publiceerde vorige week haar foto. Sindsdien is het meisje zowat het beeld geworden van de hongersnood die Jemen in de greep houdt. Gisteren liet de mama van Amal weten dat haar dochtertje was overleden. “Mijn hart is gebroken”, zegt Mariam Ali in een telefoongesprek met The New York Times. “Amal lachte altijd.”

Geen geld

Amal was vorige week uit het ziekenhuis ontslagen. Ze was nog steeds ziek door de honger, maar dokters hadden plaats nodig voor nieuwe patiënten. “Ze is een vluchtelingenkind dat ziek is. We hebben nog zoveel meer gevallen zoals haar”, zei dokter Mahdi toen, zelf met pijn in het hart, tegen een journalist van The New York Times.

Dokter Mahdi had Amals familie nog aangeraden om het meisje naar een ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen te brengen. Maar dat ziekenhuis lag 24 kilometer verderop en de familie had geen geld om vervoer te betalen.

Amal Hussain, 7, put a human face on Yemen's man-made crisis. I'm sorry to say that she has died. "My heart is broken," her mother told us. So are many others. https://t.co/5tGKzms720 Declan Walsh(@ declanwalsh) link

Terug naar huis

De familie van Amal nam het meisje dan maar terug mee naar huis. Hoewel, ‘naar huis’ is veel gezegd. Het gezin is drie jaar geleden, aan het begin van de oorlog, gevlucht voor de luchtaanvallen. De familie woonde in Saada, een provincie die grenst aan Saudi-Arabië. Ondertussen leven ze al jaren in een strooien hutje overdekt met plastic doeken in een vluchtelingenkamp.

Hulporganisaties daar hebben Amal nog proberen helpen met suiker en rijst. Maar die hulp kwam te laat voor het zevenjarige kind. Haar toestand ging snel achteruit. Het meisje moest vaak overgeven en had bijna continu diarree. Vorige week vrijdag, drie dagen nadat Amal het ziekenhuis had verlaten, is ze overleden.

De naam Amal betekent trouwens “hoop” in het Arabisch. Maar of mama Mariam nog hoop heeft, is nog maar de vraag. Ze is zelf ook al zwaar ziek geweest, en heeft nog andere kinderen om wie ze zich ernstig zorgen maakt, zegt ze aan The New York Times.

Bloederige burgeroorlog

In Jemen woedt al sinds 2015 een bloederige burgeroorlog. Een coalitie van soennitische Arabische landen, onder leiding van buurland Saudi-Arabië, voert luchtaanvallen uit om de Houthi’s - die gesteund worden door Iran - op de knieën te krijgen. De coalitie wil president Hadi terug in heel het land aan de macht zien, de Houthi - een sjiitische rebellenbeweging - hebben de touwtjes liever zelf in handen. De Houthi’s hebben het nu vooral in het noorden van het land voor het zeggen.

De coalitie heeft al zeker 18.000 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen om de rebellen weg te krijgen. Door die bombardementen zijn heel wat toegangswegen- en bruggen zwaar beschadigd en kan de nodige hulp vaak hele gebieden niet bereiken.

Ergste humanitaire crisis

Minstens 10.000 mensen zijn al om het leven gekomen. Naar schatting 1,8 miljoen kinderen leiden honger. Er wordt gevreesd dat als de bombardementen niet snel stoppen 12 tot 13 miljoen Jemenieten dreigen te verhongeren.

Verschillende cholera-epidemieën bovenop een aanhoudende hongersnood maken dat de VN de situatie in het land eerder al heeft beschreven als “de ergste humanitaire crisis” in de wereld.