Uitgehongerde gedetineerden slaan aan het muiten in Venezuela

14 november 2019

03u56

Bron: Belga, AFP 0 In Venezuela hebben enkele gedetineerden zeven bewakers gegijzeld om te protesteren tegen het gebrek aan voeding. Dat meldt de ngo Una Ventana a la Libertad, die de rechten van gevangenen verdedigt. Het incident deed zich voor in een instelling in de staat Tachira, dicht bij de Colombiaanse grens.

Volgens Una Ventana a la Libertad (letterlijk ‘een venster naar de vrijheid, red.) werden in de instelling in de buurt van San Cristobal al verschillende gevallen van ondervoeding, hepatitis, tuberculose, schurft en andere ziektes vastgesteld.

Rond de gevangenis hebben verschillende familieleden van de gedetineerden postgevat terwijl ze angstig wachten op nieuws van hun dierbare. Dat meldt persbureau AFP. “Ik sprak gisteren met mijn zoon en hij vertelde me dat hij honger had, omdat ze een tijdlang het grootste deel van het voedsel dat ze kregen moesten weggooien en dat ze niet konden eten”, zegt de 63-jarige Elvira Sarmiento, die op nieuws over haar zoon wacht.

In 2019 zouden volgens de ngo in de Venezolaanse gevangenissen 134 overlijdens te wijten zijn geweest aan tuberculose en nog eens 9 anderen waren gelieerd aan ondervoeding.

“Nuestra investigación nos lleva a determinar que la desnutrición es una de las causas de fallecimientos de presos en Venezuela”, aseguró @cnietopalma, director de Una Ventana a la Libertad https://t.co/5j6SHlFo2a pic.twitter.com/Hu94oXphUH Proiuris(@ Proiuris_Ve) link