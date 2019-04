Uitgehongerd, geslagen en vastgebonden aan meubels: ouders die hun twaalf kinderen jarenlang mishandelden krijgen levenslang SVM

19 april 2019

19u53

Bron: ABC News 14 Buitenland David en Louise Turpin hebben allebei levenslang gekregen voor de zware mishandeling van hun twaalf kinderen. In theorie kunnen ze echter na 25 jaar nog vrijkomen. “De enige reden waarom jullie niet de allerzwaarste straf krijgen, is omdat jullie hier meteen jullie verantwoordelijkheid opnamen. Zo hoefden ze die hel niet meer te herbeleven”, verklaarde rechter Bernard J. Schwartz. De leeftijden van de kinderen varieerden van 2 tot 29 jaar, de jongste telg bleef gelukkig gespaard. Soms zaten de slachtoffers weken of zelfs maanden aan een stuk vastgebonden. Ze zouden ook niet meer dan een keer per jaar mogen douchen hebben.

Half januari vorig jaar werden de Turpins aangehouden in hun huis in Perris, zo’n 110 kilometer ten zuiden van Los Angeles. De autoriteiten spraken al snel van “het horrorhuis”. David en Louise folterden er jarenlang hun twaalf oudste kinderen, sloegen ze, hongerden ze uit en ketenden ze vast aan hun bed. Tot een van de dochters begin 2018 kon ontsnappen en de politie kon inlichten over de schrijnende wantoestanden.

"I'm sorry for everything I've done to hurt my children. I love my children so much."



David and Louise Turpin, parents facing sentencing for torturing and imprisoning many of their 13 children, read tearful statements to the court: https://t.co/1PE0qRjhXT pic.twitter.com/7H7yFRJOaP ABC News(@ ABC) link

Een van de dochters legde een pakkende getuigenis af in de rechtbank. “Mijn ouders hebben mijn ganse leven afgenomen, maar ik vecht terug. Ik ga naar school. Het leven was slecht, maar ik ben er sterk door geworden. Ik zag de impact van mijn vader op mijn moeder. Ze waren er bijna in geslaagd om mij ook te veranderen. Maar ik ben een vechter, ik ben sterk.” Tranen stroomden intussen van het gezicht van beide ouders.

Ook een van de zonen nam het woord. “Wat we meegemaakt hebben... Dat kan ik niet met woorden omschrijven. In mijn nachtmerries zie ik nog altijd hoe mijn broers en zussen vastgeketend zitten. Maar dat is het verleden. Ik hou nog van mijn ouders en heb hen de meeste zaken kunnen vergeven.”

Beide ouders pleitten schuldig voor de zware feiten. “Het spijt me voor wat ik mijn kinderen aangedaan heb”, liet Louise optekenen. “Ik ben ervan overtuigd dat God voor elk van hen een speciaal plan heeft. Ik hou ontzettend veel van hen.”

“Dank God voor al mijn kinderen”

David kreeg het emotioneel te moeilijk, hij liet daarom zijn advocaat een verklaring voorlezen. “Ik dank God voor al mijn kinderen”, klonk het daarin. “Als ik hen pijn gedaan heb, bied ik daar mijn verontschuldigingen voor aan.”

Een buurvrouw wist niet eens dat er kinderen in het huis van de Turpins woonden, laat staan dat het er dertien waren. “Geen van hen hebben we ook maar één keer gezien. Nooit hebben we hun stem, hun lach of hun geschreeuw gehoord”, getuigt ze anoniem. “Ongelooflijk dat dit zich afspeelde terwijl er in onze tuin kinderen rondliepen en plezier maakten. Het is afschuwelijk.”

“Elke nacht licht”

De vrouw had wel in de mot dat de inwoners zich soms vreemd gedroegen. “Elke nacht bleven de lichten in het huis de hele tijd branden. We dachten dat er drugdealers woonden, omdat we nooit iemand hoorden of zagen.” Pas na de arrestatie drong de gruwel naast haar deur door. “We vinden het zo erg dat we zo dicht bij die kinderen waren en niets gedaan hebben.” Het bewuste gruwelhuis zou inmiddels verkocht zijn. Binnenin zouden er renovatiewerken aan de gang zijn.

Deze week werd de noodoproep van de 17-jarige dochter die kon ontsnappen vrijgegeven. “Oké, ik woon in een gezin van vijftien en mijn ouders mishandelen ons”, begon ze. “Mijn twee kleine zusjes zijn op dit moment vastgeketend. Er zijn dertien kinderen, een moeder en een vader.” Ze had moeite om haar adres door te geven omdat ze “nooit buiten geweest was”. “Ik kom niet zo vaak buiten en dus ken ik de straten niet”, stamelde ze. Of haar broers en zussen medische zorg zouden nodig hebben, vroeg de dispatcher. “Dat weet ik niet. We leven soms tussen de vuiligheid. Soms word ik wakker en kan ik niet ademen omdat het huis te vies is.”