Uiterst giftig Portugees oorlogsschip gesignaleerd in Benidorm: 7 badgasten gewond KVDS

24 juni 2019

14u20 0 Op drie stranden in het Spaanse Benidorm is een tijdlang een zwemverbod van kracht geweest nadat er Portugese oorlogsschepen waren gesignaleerd. Die zien er een beetje uit als een kwal, maar zijn eigenlijk kolonies van poliepen die op het wateroppervlak drijven en met hun tentakels van wel 40 meter lang hevige pijn en ademnood kunnen veroorzaken. 7 badgasten raakten lichtgewond.

Physalia physalis is de wetenschappelijke naam van het Portugees oorlogsschip en hoewel het er mooi en glinsterend uitziet, is het niet iets wat je wil tegenkomen als je in zee zwemt. Volgens het Antigifcentrum kan contact met de tentakels “onmiddellijk intense pijn, gestriemde huid en jeuk” veroorzaken en “kunnen zich blaren vormen” die littekens achterlaten.

Symptomen

“Na 15 minuten tot een uur kunnen algemene symptomen van verschillende ernst optreden: misselijkheid, braken, snelle hartslag, pijn in de borst en buik, moeite met ademhalen, pijn in de spieren en gewrichten, malaise, duizeligheid, koorts en een allergische reactie”, klinkt het.





Het Portugees oorlogsschip komt vooral voor in tropische en subtropische zeeën, maar worden ook noordelijker gesignaleerd. In de Noordzee is de recentste waarneming geleden van 1912 in Knokke. Vorige maand nog werden er exemplaren gespot voor de kust van Mallorca, Menorca en Ibiza, zo meldde het Spaanse ministerie van Milieu toen. En nu is het dus opnieuw prijs. In Benidorm.

Volgens de krant Información uit Alicante zou op drie stranden een tijdlang een zwemverbod van kracht geweest zijn. Op Levante en Poniente was dat een uur het geval, op Mal Pas zelfs meer dan twee uur. Op dat laatste strand meldden zich gisteren 7 badgasten, die gewond raakten na een steek. 5 van hen zijn uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. 1 van hen is nog onder observatie.

Reddingsdiensten

Volgens de schepen van Stranden van Benidorm – Monica Gomez – werden in totaal 2 Portugese oorlogsschepen gesignaleerd. Reddingsdiensten hebben ze verwijderd. De uitbaters van de stranden hebben samen met de politie inspecties uitgevoerd en pas toen geen nieuwe exemplaren werden gesignaleerd, werd het zwemverbod opgeheven. Er wordt wel nog gevraagd om uit te kijken.

Bekijk ook: