Uitbraak van listeriose in zuiden van Spanje: één dode, 150 bevestigde gevallen SVM

22 augustus 2019

16u53

Bron: Belga 1 Het zuiden van Spanje kampt met een uitbraak van listeriose, de infectieziekte die overgedragen wordt door besmet voedsel. Het ministerie van Gezondheid in Madrid heeft een internationale waarschuwing uitgestuurd.

In Sevilla is een 90-jarige vrouw overleden aan de gevolgen van de ziekte. Bij 150 andere mensen is de diagnose van listeriose bevestigd. Vijfhonderd verdachte gevallen worden nog onderzocht, laat minister van Gezondheid María Luisa Carcedo weten.

Gebraden gehakt

De ziekte is vermoedelijk verspreid door besmet gebraden gehakt van een onderneming in Andaloesië. In die regio situeren zich ook de meeste gevallen. Maar ook in andere delen van Spanje -waaronder de hoofdstad Madrid- duiken verdachte gevallen op.

Listeriose is voor gezonde volwassenen meestal eerder onschuldig. Voor zwangere vrouwen, baby’s, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem kan de ziekte wel dodelijk zijn. Symptomen zijn koorts, spierpijn, diarree en braken.

La mechá

Burgers krijgen het dringende advies om geen producten van het merk La Mechá te consumeren. Wie symptomen begint te vertonen, moet onmiddellijk een arts raadplegen.

De Spaanse regering stelde de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie intussen gerust: het betreffende product werd alleen in Spanje verkocht en de “nodige maatregelen” zijn genomen.