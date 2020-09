Uitbraak coronavirus op cruiseschip in Portugal met Belgen aan boord KVDS

11 september 2020

16u12 6 Op een cruiseschip van CroisiEurope in Portugal is een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Dat heeft de touroperator bevestigd aan de redactie van HLN. Het schip - dat riviercruises maakt op de Douro - had 35 Belgische, 30 Franse en 2 Zwitserse passagiers aan boord, en daarnaast ook 20 bemanningsleden. Twee passagiers en vijf bemanningsleden testten positief, nadat een van de passagiers zich onwel voelde. Nog voor de gezondheidsdiensten konden ingrijpen, bleken de andere passagiers al van boord te zijn en teruggekeerd naar huis.

De Vasco da Gama was volgens CroisiEurope op 31 augustus vertrokken in Porto. “Bij het vertrek werd van elke passagier de temperatuur gemeten”, aldus CEO Gualtiero Togneri. “Enkele dagen later bleek een klant zich onwel te voelen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht om zich te laten testen, maar bleek negatief te zijn.”

Quarantaine

Maandag, op het einde van de achtdaagse cruise, werd opnieuw een coronatest uitgevoerd bij de Franse passagier en die bleek wel positief te zijn. Volgens een bron bij de Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) – de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg in het noorden van Portugal – ging de man daarvoor naar het Hospital Eduardo Santos Silva in Vila Nova de Gaia. Daarop werd beslist dat hij in quarantaine moest.





Ook de echtgenote van de man testte volgens bronnen van de krant Expresso positief, maar zij had geen symptomen. Beiden zitten in afzondering in het ziekenhuis. Nog voor de ARS Norte kon ingrijpen, bleken alle andere passagiers van de cruise het schip al verlaten te hebben “en teruggekeerd te zijn naar hun land van herkomst”.



Dat bevestigt ook de Vereniging van Maritiem-Toeristische Activiteiten van de Douro (AAMTD). Die verklaarde ook dat “geen van hen symptomen vertoonden die wezen op een infectie”. Volgens CroisiEurope zou elke passagier zoals de protocollen van de touroperator vereisen intussen wel op de hoogte gebracht zijn en de raad gekregen hebben om zich te laten testen.

Het schip ligt momenteel voor anker in Santa Maria de Sardoura, een plaats in de gemeente Castelo de Paiva, in het noorden van het land. De 20 bemanningsleden werden allemaal getest aan boord en 5 van hen bleken ook besmet te zijn. Zij hadden geen symptomen. De bemanning zit nu in een beperkte quarantaine. Ze moet op het schip blijven. De besmette bemanningsleden mogen hun kajuit niet verlaten.

Mondmasker

Volgens de AAMTD zouden aan boord de nodige hygiënemaatregelen van kracht geweest zijn. De bagage en de infrastructuur zouden gedesinfecteerd zijn en iedereen zou binnen een mondmasker hebben moeten dragen. Alle opvarenden zouden ook elke dag gecontroleerd zijn op symptomen en die waren er niet, zo klinkt het.