Uitbater kerncentrale Fukushima stopt souvenirverkoop na protest KVE

09 augustus 2018

15u43

Bron: Belga 1 De uitbater van de in maart 2011 verwoeste kerncentrale van Fukushima heeft beslist om de verkoop van plastic tassen met foto's van de verwoeste centrale stop te zetten, na protest van internetgebruikers.

Het Japanse Tepco (Tokyo Electric Power) commercialiseerde sinds 1 augustus de "souvenirobjecten" in een winkel op de site, voor 300 yen (2,3 euro) voor 3 tassen.

Op sociale netwerken kwam er evenwel een storm aan kritiek. "Het klopt dat we kritiek gekregen hebben, maar dat is niet de reden waarom we de verkoop stopzetten", benadrukt Tepco evenwel.

Door de kernramp van Fukushima, de ergste sinds de ramp in Tsjernobyl in april 1986, moesten honderdduizenden Japanners geëvacueerd worden, van wie er velen nooit meer naar hun woonplaats zullen kunnen terugkeren.