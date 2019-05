Uitbater crèche in Florida aangehouden na overlijden baby in oververhit busje jv

23 mei 2019

16u50

Bron: Fox News 0 Een meisje van vier maanden is gisteren gestorven aan oververhitting in een busje van de crèche in Florida. De chauffeur van de bestelwagen en mede-eigenaar van de kribbe, Darry Ewing (56), is aangehouden voor kinderverwaarlozing.

Rond 13 uur gisteren kreeg de politie van Jacksonville een noodoproep van het kinderdagverblijf binnen. Een medewerkster zei dat ze een meisje “bewusteloos en nog vastgegespt in haar kinderzitje” aangetroffen. De vrouw was gaan kijken in het busje na een telefoontje van de moeder van de baby. Het kind bleek toen ‘s ochtends niet ingeschreven te zijn.

Het meisje was rond 8u25 achtergelaten in de bestelwagen en pas bijna vijf uur later teruggevonden. Het kind werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis, waar haar dood werd vastgesteld. De temperatuur in Jacksonville klom gisteren tot boven 33 graden Celsius.

De gearresteerde Darry Ewing had die ochtend wel twee andere kindjes van de getroffen familie in het busje aangemeld, maar hun babyzusje van vier maanden blijkbaar niet.