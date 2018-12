Uitbarstingen Etna houden ook op kerstdag aan: gat van 2 kilometer in vulkaan TT

25 december 2018

15u03

Bron: Belga 0 Ook vandaag spuwt de vulkaan Etna op het Italiaanse Sicilië nog steeds lava. Gisteren nog moest de lokale luchthaven sluiten vanwege de grote aswolk die de uitbarstingen hadden veroorzaakt.

Op de luchthaven in Catania konden de vliegoperaties vandaag zoals normaal hernemen. De Etna is weliswaar nog steeds actief. Er zijn honderden lichte en enkele zwaardere aardbevingen rond de berg op Sicilië geregistreerd. Er is een 2 kilometer lang gat in de vulkaan ontstaan waar lava uit stroomt, meldt het Italiaanse nationale instituut voor geofysica en vulkanologie. In de gemeente Zafferana Etnea kwam asregen neer.



De Etna is met 3.330 meter de hoogste vulkaan in Europa. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld.