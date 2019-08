Uit vuilnis geredde baby staat 22 jaar later op pensioensfeestje oog in oog met zijn redder Kees Graafland

12 augustus 2019

12u16

Bron: AD.nl 4 De Amerikaanse Troy Sowers vroeg zijn werkgever om niet meer dan wat koffie en donuts om zijn pensioen te vieren met collega’s. In plaats daarvan werd de FBI-agent verrast met een hele ceremonie én een bezoekje van een man die hij 22 jaar geleden als baby had gered na een urenlange zoektocht. “Het was mijn eerste zaak. Ik dacht altijd aan dat kind.”

De verrassing was enorm toen Sowers afgelopen vrijdag afscheid nam van de Amerikaanse politiedienst. “Ik wilde mijn afscheid klein en simpel houden en dus had ik om koffie en donuts gevraagd”, verklaarde hij tegen lokale media.



Maar toen was daar opeens Stewart Rembert. Nu marinier, maar in 1997 nog een baby die door een vrouw uit een ziekenhuis was ontvoerd en uiteindelijk door Sowers uit een doos tussen het vuilnis werd gered. “Ik had wat secondes nodig toen ik hem vandaag zag, om me groot te houden.”, aldus de kersverse agent op rust. “Zijn vermissing was namelijk een zaak waaraan ik mijn hele carrière dacht.”

Lees door onder de tweet.

FBI on Twitter SAC Sowers: Today, when I saw Rembert, I had to pause a couple of seconds to keep my composure. This case was something I remembered throughout my career. 📷 by @USMC

Ontvoering

In 1997 was Sowers net begonnen bij de FBI in Tacoma, nabij de noordwestelijke grootstad Seattle, toen hij een ontvoeringszaak kreeg. Een vrouw had zich in een nabijgelegen ziekenhuis voorgedaan als arts en een baby meegenomen die net ter wereld was gekomen. Na een negentien uur durende zoektocht werd de vrouw uiteindelijk gearresteerd. Ze nam Sowers daarna mee naar de plek waar ze de 4,5 kilgram wegende Stewart had gedumpt.



Het kind lag in een gedumpte kartonnen doos achter een kruidenier. Het was al nacht. Sowers tilde de baby op. “Hij huilde niet. Hij kroop tegen mijn nek en ik wist dat hij in orde was. Dat moment bleef me altijd bij.”



De kleine Stewart werd snel herenigd met zijn opgeluchte ouders. De baby-ontvoerster kreeg een celstraf van tien jaar. Het leven ging verder. Sowers werd hoofd van de FBI-afdeling in Knoxville, in de zuidelijke staat Tennessee, maar de agent bleef zich afvragen hoe het het kind verder was vergaan.

Hij huilde niet. Hij kroop tegen mijn nek Troy Sowers

Vragen

De jonge Stewart doorliep de middelbare school en ging daarna bij het Amerikaanse marinierskorps. Hij kan zich herinneren dat zijn ouders hem over de ontvoering vertelden toen hij vijf jaar was. Toen hij veertien was, begon hij om meer informatie over het incident te vragen. “Maar ook weer niet te veel, want ik voelde dat mijn ouders niet graag over de pijnlijke details wilden praten.”



De afgelopen week reisde de marinier met zijn vrouw af naar Knoxville. Collega's van Sowers hadden hem opgespoord en uitgenodigd voor het afscheidsfeestje. “Ik vond het spannend om eindelijk de man te gaan ontmoeten die mijn leven heeft gered. En dat op de dag dat hij met pensioen gaat’’, aldus Stewart Rembert.



“Het was erg mooi om hem te kunnen zeggen en laten zien dat ik een goed leven leid. Alles wat hij op die dag voor me heeft gedaan, heeft een verschil gemaakt. Zonder hem was ik er misschien niet geweest, had ik niet bij de marine gezeten en was mijn gezin niet hetzelfde geweest.”



De geëmotioneerde Sowers noemt de ontmoeting met Stewart Rembert de kers op zijn carrière. “De cirkel is nu rond. Ik ben trots op iedereen die in hun werk anderen dienen. En dat hij dat nu doet, maakt het allemaal erg speciaal.”

FBI on Twitter During his retirement ceremony today, SAC Troy Sowers of @FBIKnoxville reunited with U.S. Marine Cpl. Stewart Rembert, a man he rescued as a baby following a kidnapping in 1997. https://t.co/gIWPhlJceE