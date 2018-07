Uit VS gezette Hondurese vader na anderhalve maand nog steeds niet met zoon herenigd kv

26 juli 2018

22u45

Bron: Reuters 1 Tien dagen nadat hij werd gescheiden van zijn elfjarig zoontje Eduardo door immigratieambtenaren, werd Douglas Almendarez terug op een vliegtuig naar Honduras gezet met de belofte dat hij daar met zijn zoon herenigd zou worden. Daar bleek echter niets van te kloppen.

"Ze zeiden tegen me: 'Hij is al onderweg'", vertelt de 37-jarige Almendarez vanuit zijn woonplaats op enkele uren van de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa. "Het was een leugen." Toen de man op 13 juni weer thuiskwam, kon niemand hem vertellen waar zijn zoon was.

Geen spoor

Het enige officiële document dat Almendarez bij zijn uitzetting kreeg, was een verkreukeld overheidspamfletje met een gratis nummer waarnaar hij zou kunnen bellen om te vernemen waar zijn zoon naartoe was gebracht. Hij probeerde het nummer naar eigen zeggen meermaals te bellen toen hij in de VS opgesloten zat, maar geraakte nooit binnen. Het nummer werkt overigens niet vanuit het buitenland.

Zodra hij weer in Honduras aankwam, begon hij aan een wanhopige zoektocht naar zijn zoon Eduardo. Van de Hondurese autoriteiten kreeg hij te horen dat zijn zoon op de volgende vlucht zou zitten en ze stuurden hem naar huis.

Ook het Belen Center in San Pedro Sula dat gedeporteerde kinderen opvangt, kon hem echter niet vertellen waar zijn zoon is.

Telefoontje

Ondertussen is de man er dankzij het Hondurese consulaat in Los Angeles in geslaagd om zijn zoon te lokaliseren in het opvangcentrum voor immigrantenkinderen in Brownsville, Texas.

Ongeveer twee weken na zijn terugkeer naar Honduras kreeg Almendarez' vrouw Evelin Meyer een telefoontje van haar zoon vanuit het opvangcentrum. Hij sliep slecht, voelde zich erg alleen en wilde zijn ouders.

Het koppel wist contact te leggen met de persoon die het dossier van hun zoon beheert. Sindsdien kunnen ze twee keer per week met Eduardo spreken. Vandaag wachten ze echter nog steeds op nieuws over wanneer, of zelfs of hun zoon naar hen zal terugkomen.

Gezinshereniging

Meer dan 450 migrantenouders hebben de VS al verlaten zonder hun kinderen, nadat ze van hen gescheiden werden door de immigratieambtenaren, volgens documenten van de Amerikaanse overheid en de American Civil Liberties Union.

Hun toekomst blijft onzeker. Nochtans kreeg de Amerikaanse overheid vorige week van federale rechter Dana Sabraw een deadline om tegen vandaag 2.500 families te herenigen die gescheiden werden in het kader van president Donald Trumps nultolerantie-immigratiebeleid. Rechter Sabraw verklaarde dat hij na het verstrijken van deadline zal onderzoeken hoe gezinnen kunnen herenigd worden waarvan de ouders al naar huis teruggekeerd zijn.

Veel van die families, zoals Almendarez en zijn zoon, werden opgepakt terwijl ze probeerden om illegaal de VS binnen te komen. Anderen hadden asiel aangevraagd aan de Amerikaans-Mexicaanse grensovergang.

Plan ontbreekt

"Het is zo moeilijk om mensen terug te vinden", zegt Clara Long, onderzoekster bij Human Rights Watch die verschillende Hondurese ouders interviewde die zonder kinderen werden uitgezet. "Het toont gewoon aan hoezeer er een plan ontbreekt om deze families te herstellen", zegt ze.

Volgens Long krijgen mensen die snel uitgezet worden niet vaak papieren. "Bovendien krijgen ze vaak te horen 'teken hier' en ze weten niet wat ze ondertekenen", vertelt ze.

De Hondurese autoriteiten zeggen dat ze moeilijk informatie krijgen van de Amerikaanse overheid over de aangehouden Hondurese kinderen. De Hondurese viceminister van Buitenlandse Zaken Nelly Jerez deelde aan Reuters mee dat afgevaardigden van El Salvador, Guatemala en Mexico donderdag zouden samenkomen om een officiële aanvraag in te dienen bij de VS voor een lijst van namen van kinderen die gescheiden werden van hun Centraal-Amerikaanse ouders.