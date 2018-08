Uit VS gewezen SS'er deed zich voor als slachtoffer en legde zo autoriteiten in de luren KVE

23 augustus 2018

06u20

Bron: Belga 0 De voormalige nazikampbewaker die dinsdag door de Verenigde Staten werd uitgewezen naar Duitsland, verbleef vlak na de Tweede Wereldoorlog in een opvangcentrum voor Holocaustoverlevenden en kreeg ook hulpuitkeringen. Dat schrijft de krant Bild op basis van historische documenten van de International Tracing Service (ITS), de afdeling van het Rode Kruis die het archief van nazislachtoffers beheert.

"Jakiw Palij verbleef volgens de documenten in het ITS-archief sinds juli 1945 eerst in een kamp voor Displaced Persons in Bamberg en later in een hervestigingscentrum in Schweinfurt", zegt de onderzoeksdirecteur van de ITS, Henning Borggräfe. "Hij werd kennelijk als Displaced Person erkend en kreeg steun voor zijn emigratie naar de VS." Er is geen informatie in het archief terug te vinden over de verklaringen die Palij aflegde.

De 95-jarige Palij werd dinsdag overgebracht van de VS naar Duitsland, nadat de Duitse regering zijn uitwijzing uiteindelijk had goedgekeurd, hoewel de vroegere nazikampbewaker geen Duitse staatsburger is.

Palij werd in Polen geboren en werkte in 1941 als SS-assistent in het werkkamp Trawniki, waar ruim 6.000 Joden werden uitgeroeid. In 1949 migreerde hij naar de VS waar hij acht jaar later de Amerikaanse nationaliteit kreeg. Die werd hem in 2003 weer afgenomen omdat hij gelogen had over zijn SS-verleden.