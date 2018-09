Uit VS gevluchte man van vermoorde Belgische lerares na 7 jaar opgepakt Redactie

15 september 2018

22u17

Bron: Belga 3 De echtgenoot van Sylviane Finck, een Belgische lerares die in 2011 in de VS was verdwenen, is in Mexico opgepakt. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Oscar Lozada (43) wordt verdacht van doodslag op zijn echtgenote in Baton Rouge. De man is overgebracht naar de gevangenis van Eagle Pass in Texas (VS).

Sylviane Finck was afkomstig uit Verviers en werkte in de Brusly High School als docente Frans en Spaans. Ze verdween plots op 5 juli 2011. Haar man vluchtte met hun dochter uit de VS naar Venezuela na haar verdwijning.

De dochter is intussen 11 jaar en is bij een pleeggezin geplaatst. Het lichaam van Sylviane Finck is nog steeds spoorloos.