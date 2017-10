Uit handen taliban bevrijde vader getuigt over gruwel: "Ze vermoordden mijn dochtertje en verkrachtten mijn vrouw" TT

12u24

Bron: ANP 0 REUTERS Joshua Boyle bij aankomst op de luchthaven van Toronto. Het Amerikaans-Canadese gezin dat in 2012 in Afghanistan werd ontvoerd, is weer thuis. Joshua Boyle, Caitlan Coleman en hun drie kinderen zijn veilig via Londen in Canada aangekomen, meldt de Canadese regering. Het Pakistaanse leger maakte eerder deze week bekend het gezin te hebben bevrijd uit handen van 'terroristen', na van de Amerikanen te hebben gehoord dat de gijzelaars naar Pakistan waren gebracht.







Het echtpaar verdween vijf jaar geleden tijdens het backpacken in Afghanistan. Ze vielen vermoedelijk in handen van het zogeheten Haqqani-netwerk, dat banden heeft met de taliban. Coleman was op dat moment zwanger. De kinderen werden allemaal in gevangenschap geboren.



Boyle vertelde dat de kidnappers nog een ander dochtertje hebben vermoord en zijn vrouw hebben verkracht. "De stupiditeit en het kwaad van het Haqqani-netwerk in het ontvoeren van een pelgrim werd nog in de schaduw gesteld door de stupiditeit en het kwaad in het toestaan van de moord op mijn dochtertje", zo las Boyle een mededeling voor. "En door de stupiditeit en het kwaad in de verkrachting van mijn vrouw, niet als een daad van één bewaker, maar met de hulp van de kapitein en onder toezicht van de commandant."



"Het is natuurlijk van het grootste belang voor mijn gezin dat we een veilig onderkomen kunnen vinden waar onze kinderen die het hebben overleefd, zich thuis voelen", zei hij op het vliegveld van Toronto. Hij zag er uitgeput uit maar sprak met kalme stem. Coleman was niet aanwezig bij de korte persverklaring, waar geen vragen konden worden gesteld.



Boyle zei ook dat de taliban, die hij aanduidde als het Islamitisch Emiraat van Afghanistan, vorig jaar een onderzoek hebben ingesteld en hebben geconstateerd dat de misdaden tegen zijn gezin inderdaad zijn gepleegd door Haqqani-leden. Hij riep hen op de daders te straffen. "Als God dat wil, komt deze reeks stommiteiten op het graf van het Haqqani-netwerk te staan."