Uit de oude doos: zo zag de Efteling er vroeger uit JOLE

01 juni 2019

12u58

Bron: Cees Berkelaar Films 0

De geschiedenis van de Efteling gaat terug tot de jaren dertig. Toen werd er een sport- en wandelpark geopend op de plaats waar het pretpark nu is. De Efteling opende uiteindelijk op 31 mei 1952. In die tijd was er alleen nog maar een sprookjesbos met een speeltuin. Het park was destijds bedoeld voor gezinnen met kinderen. Later groeide het uit tot wat de Efteling vandaag is: een themapark voor alle leeftijden.