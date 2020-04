Exclusief voor abonnees Uit de hel: Bergamo durft het leven weer voorzichtig te omarmen Jarl van der Ploeg

27 april 2020

12u35

Bron: de Volkskrant 0 Nergens in het door corona zwaar geraakte Italië is het zo erg als in Bergamo. Maar in de stad gaat het na een reeks gitzwarte weken langzaam de goede kant op. “Eindelijk.”

Achter haar dikke brillenglazen lopen de ogen van Diana Andreoli over van vertedering want na al die dagen waarin ze enkel artsen, mondkapjes en veiligheidsbrillen zag, of de tl-lampen van het ziekenhuisplafond daar weer boven, kijkt ze nu voor het eerst in de ogen van haar familieleden. Vanaf een klein telefoonschermpje zwaaien ze haar toe, een coronapatiënte van ver in de tachtig, en zeggen: 'Hallo mamma.'

“Ik heb geen stem meer,” verontschuldigt Andreoli zich, “maar het gaat goed met me. Ze hebben me behandeld alsof ik een prinses ben.”

