Ufo of buitenlandse dreiging? Amerikaanse inlichtingenofficier doorbreekt stilzwijgen

31 mei 2019

09u35

Bron: NYT 0 In 2007 besloot Amerika te investeren in onderzoek naar buitenaardse ruimtetuigen: het Advanced Aerospace Threat Identification (AATIP) zou het programma heten. Tot 2017 heerste er een omerta over het mysterieuze ufo-programma, toen werd er voor het eerst informatie gelekt. En ook nu wordt er opnieuw een tipje van de sluier opgelicht door de voormalige directeur van het AATIP.

In 2007 richtte het Amerikaanse defensieministerie een zogenaamd ufo-programma op dat onverklaarbare luchtfenomenen moest onderzoeken. Luis Elizondo was inlichtingenfunctionaris en hoofd van het programma van 2007 tot 2011. Toen stapte hij op uit onvrede met de manier waarop het Pentagon omging met hun bevindingen. Over die mysterieuze bevindingen vertelt de voormalige directeur van het programma acht jaar nadat hij opstapte, in een documentaire die vanaf vandaag te zien is in Amerika.



In 2017 doorbrak Elizondo het stilzwijgen alvast en biechtte hij op dat het Amerikaanse defensieministerie sinds 2007 jaarlijks 22 miljoen dollar (zo’n 20 miljoen euro) in het AATIP pompte. De fondsen voor het ufo-programma van het Pentagon kwamen er aanvankelijk op vraag van de voormalige Democratische Senaatsvoorzitter Harry Reid, die bekendstond om zijn belangstelling voor ruimtefenomenen.

Het Amerikaanse leger gaf daarop ook beelden vrij van een ufo die in 2014 gespot was door een paar piloten van gevechtsvliegtuigen. Volgens een van de piloten versnelde het mysterieuze tuig “zoals niets dat ik nooit gezien heb”.

Bovenmenselijke waarnemingen

Uiteindelijk leidde het onderzoek niet tot grote doorbraken – er werd geen sluitend bewijs gevonden voor het bestaan van buitenaardse ruimtetuigen – Elizondo en zijn team deden wel enkele opmerkelijke waarnemingen. Zo werden er ufo’s of unidentified flying objects geregistreerd die snelheden haalden vijf keer sneller dan het geluid. De G-krachten die met zo’n snelheid gepaard gaan, zouden fataal zijn voor zowel mens als vliegtuig.

Vijf keer sneller dan het geluid

Ter vergelijking: de F16 Fighting Falcon, een Amerikaanse straaljager, bereikt zijn limiet op ongeveer 16 tot maximum 18 g. Het menselijk lichaam bereikt zijn limiet al bij maximum 12 g. De ongeïdentificeerde ruimtetuigen haalden echter G-krachten van 400 tot 500. “Ze hadden geen motoren of vleugels en leken schijnbaar in staat om de zwaartekracht te tarten”, voegt Elizondo eraan toe.

Buitenlandse dreiging

Sommige mysterieuze ruimtetuigen werden na grondig onderzoek iets minder mysterieus. Zo bleek het in sommige gevallen om drones of rakettesten te gaan. Bij tal van andere waarnemingen staan echter nog steeds vraagtekens.

Dat is volgens Elizondo niet noodzakelijk een reden om te geloven in buitenaardse wezens. Volgens hem is er nog een tweede mogelijkheid, en die is misschien nog verontrustender dan het bestaan van aliens. Het zou immers ook kunnen gaan om buitenlandse bedreigingen, “strategische game-changers” volgens Elizondo.

Het Amerikaanse volk mag weten dat Noord-Korea kernraketten heeft die richting Los Angeles wijzen, maar ze mogen niet weten dat er iets in de lucht vliegt waarvan we niet weten wat het is? Luis Elizondo, voormalig inlichtingenfunctionaris en directeur van AATIP

Daarom dringt de voormalige inlichtingenofficier erop aan om de geheimhouding omtrent ufo’s te beëindigen. “Die geheimhouding versterkt de associatie met belachelijke verhaaltjes. In werkelijkheid kan het gaan om een potentiële dreiging”, aldus Elizondo.

“Het Amerikaanse volk mag weten dat Noord-Korea kernraketten heeft die richting Los Angeles wijzen, maar ze mogen niet weten dat er iets in de lucht vliegt waarvan we niet weten wat het is?”, zegt Elizondo. “Dat lijkt me contraproductief.”

