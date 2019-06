Uber start nu ook met helikopterdienst KVDS

07 juni 2019

10u11 0 Uber heeft aangekondigd dat het nu ook met een helikopterdienst van start gaat: Uber Copter. Vanaf 9 juli zal je in New York een heli kunnen nemen van Lower Manhattan naar Kennedy International Airport. Een rit met de wagen neemt - als het verkeer meezit – minstens een uur in beslag. De helikopter brengt je erheen in 8 minuten. De prijs: tussen 178 tot 200 euro.

Voor dat geld krijg je er wel privégrondvervoer bij, voor en na de vlucht. Je kan je vlucht gewoon reserveren via de bekende Uber-app.

Opportuniteit

“Dit is een trip die zo veel reizigers maken elke dag en we zien een opportuniteit om hen flink wat tijd te besparen”, aldus het hoofd van de nieuwe dienst, Eric Allison, in The New York Times.





Met het grondvervoer erbij, zou de hele rit – inclusief vlucht – bij Uber Copter een half uur duren. Wie met de wagen gaat, doet er - zoals gezegd - minstens een uur over. In de spits kan dat zelfs meer dan 2 uur zijn. De metro en de trein brengen je erheen in 50 tot 75 minuten.

Bij aanvang zullen alleen de beste klanten – Uber Reward Platinum en Diamond – een beroep kunnen doen op de dienst, maar het is de bedoeling dat die op termijn wordt uitgebreid naar meer klanten en meer steden. Maar eerst wil Uber ervaring opdoen in New York.

Praktisch

Praktisch zal je de dienst tot 5 dagen op voorhand kunnen reserveren. Er kunnen 5 passagiers in de helikopter en die zal vliegen van maandag tot vrijdag, tijdens de avondspits. Net als bij de autodienst van Uber zal de prijs afhangen van het aanbod. Vertrekken gebeurt aan de Staten Island Ferry en je komt aan vlakbij Terminal 8 of omgekeerd.