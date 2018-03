Uber schikt met nabestaanden van dodelijk slachtoffer zelfrijdende auto en vermijdt zo juridische strijd ADN

30 maart 2018

16u32

Uber heeft een schikking getroffen met de nabestaanden van de vrouw die onlangs om het leven kwam door een aanrijding met een zelfrijdende proefauto. Daardoor hoeft er geen juridische strijd te komen.

Het is niet bekend hoeveel geld de echtgenoot en dochter van de 49-jarige Elaine Herzberg krijgen. Herzberg werd geschept toen ze op een zebrapad een straat in de stad Tempe in Arizona overstak, met een fiets aan de hand. Achter het stuur van de auto zat wel iemand, maar die keek niet naar de weg. Herzberg is de eerste dode voetganger door een zelfrijdende auto.

Na het ongeluk besloten Uber, autobouwer Toyota en chipmaker Nvidia om voorlopig te stoppen met het testen van zelfrijdende wagens op de openbare weg. Volgens Toyota zijn er nu eenmaal risico's.

"Auto's en systemen zullen vergissingen maken en honderd of vijfhonderd of duizend mensen kunnen omkomen bij zulke ongelukken. De vraag is: hoeveel risico zijn overheden bereid te nemen? Als je 34.000 levens kan redden, accepteer je dan de mogelijke dood van tien of honderd of vijfhonderd of duizend mensen?'', zei Toyota-topman, Jim Lentz. Hij denkt dat overheden dat risico niet willen nemen "en dat zal de invoering van zelfstandig rijden echt vertragen."