Uber niet strafrechtelijk vervolgd voor dodelijk ongeval met zelfrijdende auto ADN

06 maart 2019

06u03

Bron: ANP 0 Techbedrijf Uber wordt in de Verenigde Staten vooralsnog niet strafrechtelijk vervolgd voor het dodelijke ongeval tijdens een test met een zelfrijdende auto. De aanklagers in de staat Arizona zien “geen basis voor strafrechtelijke aansprakelijkheid”.

Het ongeluk vorig jaar in maart in Tempe was voor zover bekend de eerste keer dat een voetganger om het leven kwam door een zelfrijdende auto. De aanrijding was door een dashcam gefilmd.

Waarom de aanklagers geen mogelijkheid zien tot strafrechtelijke vervolging is niet bekendgemaakt. Ze willen wel nog aanvullend onderzoek uitvoeren naar de bestuurster die als back-up in de auto zat. Haar hangt mogelijk wel vervolging boven het hoofd op verdenking van dood door schuld.



Het besluit om Uber niet strafrechtelijk te vervolgen, betekent een kopzorg minder voor het bedrijf achter de bekende taxi-app, dat al een lange lijst heeft aan federale onderzoeken, rechtszaken en andere juridische geschillen. Zo lopen er ook onderzoeken van de landelijke verkeersautoriteiten naar het ongeval.