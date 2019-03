Uber lanceert ‘taxidienst’ voor vrachtverkeer in Europa kg

20 maart 2019

17u06

Uber lanceert zijn vrachtdienst Uber Freight in Europa. Net zoals het bedrijf met taxi's doet, wil het met een app opdrachtgevers en vrachtwagenchauffeurs met elkaar in verbinding brengen. Uber start in Nederland, maar wil op termijn ook elders in Europa aan de slag.

Uber Freight is al twee jaar actief in de Verenigde Staten. Uber zegt het met Freight voor bedrijven makkelijker te maken om een vervoerder te vinden. Bovendien hoeft niet over de prijs onderhandeld te worden en kan via de app continu in de gaten worden gehouden waar de lading zich bevindt. Voor vervoerders zou het gemakkelijker zijn om nieuwe opdrachten te vinden en zou de betaling snel geregeld worden.



Uber benadrukt dat niet alleen kleine zelfstandigen, maar vervoerders van alle maten Uber Freight kunnen gebruiken. Volgens het Amerikaanse bedrijf heeft de Europese vervoersmarkt een waarde van ruim 350 miljard euro. Bovendien wordt een vijfde van alle vrachtwagenkilometers zonder vracht afgelegd en is er een nijpend tekort aan chauffeurs.

Wetgeving

Uber heeft geen beste reputatie omdat het bedrijf het volgens critici niet nauw neemt met de lokale wetgeving. Het bedrijf zegt uitdrukkelijk dat het met Uber Freight alle binnenlandse en Europese regelgeving zal respecteren. "We gaan erop toezien dat ze voldoen aan alle voorwaarden", zegt Isabelle De Maegt van transportfederatie Febetra. "Het is belangrijk dat iedereen met gelijke wapens strijdt.”

Volgens De Maegt is wat Uber aanbiedt overigens niet nieuw. "Er bestaan al websites om vraag en aanbod te verbinden", zegt ze. Zo is er Teleroute dat zegt dat het een transportdeal kan afsluiten in minder dan een minuut. Het bedrijf bestaat al dertig jaar.

