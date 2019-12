Uber heeft aparte toiletten voor partners en chauffeurs: “Ze beschouwen ons als twee aparte klassen” Marloe van der Schrier kv

06 december 2019

23u45

Bron: AD.nl 0 Taxidienst Uber heeft op verschillende Amerikaanse vestigingen mooie toiletten voor de partners maar taxichauffeurs die voor Uber werken moeten hun behoefte doen op een andere, minder luxueuze, wc.

Taxichauffeur Erika Betts twitterde begin deze week een foto van een zogenaamd Greenlight Hub office in de staat Rhode Island. Bij zo’n kantoor kunnen nieuwe chauffeurs zich aanmelden en bestaande chauffeurs terecht voor hulp bij bijvoorbeeld technische vragen. Op de locatie zag Betts twee verschillende toiletten: een voor de partners (de mede-eigenaars van het kantoor) en een voor “employees” of personeelsleden, in dit geval de chauffeurs. “Vindt nog iemand het vreemd dat Uber partners en personeelsleden beschouwt als twee aparte klassen van mensen?”, vraagt ze op Twitter.

The @Uber hub in my market has designated bathrooms. Not for male/female, but for partner & employee.

Anyone else think it's strange that Uber views partners & employees as two separate classes of people? pic.twitter.com/3SGeKSae3g Erika Betts(@ ErikaABetts) link

Een woordvoerder van Uber vertelde aan techplatform Motherboard dat het een betreurenswaardige fout betreft. Ze gaan de bordjes verwijderen. In een reactie op Betts reageerde Uber-topman Andrew Macdonald op Twitter “dat het hun beleid niet is en absoluut onacceptabel. Het toilet wordt ook gebruikt voor opslag van spullen van werknemers, maar dat is geen excuus”, schrijft hij. “Ik geloof niet dat dit ergens anders ook het geval is, maar dat zullen we nagaan”, voegde hij toe in een tweede bericht.

Andere dixi’s

Helaas voor topman Macdonald blijkt het niet het enige toilet te zijn waar onderscheid wordt gemaakt. Ook in Los Angeles blijken er dixi’s te zijn voor partners en chauffeurs. De toiletten voor partners zijn luxueuzer, duurder en van alle gemakken voorzien, schrijft Motherboard, die navraag deed bij de verhuurder van de mobiele toiletten die daar gebruikt worden. “Dat is gewoon een plastic ding.”

Het gaat zelfs zo ver dat een chauffeur een standje kreeg toen hij van de ‘andere’ wc gebruik wilde maken. “Ik voelde me meteen buitengesloten”, vertelt hij. Ook een voormalig partner uit New Orleans herkent zich in de berichtgeving: “Toen chauffeurs langs konden komen op het hoofdkantoor – toen we nog geen Greenlight Hub hadden – konden ze geen gebruik maken van onze toiletten. Als de rijen lang waren, had je een probleem.”