Uber-chauffeurs hebben recht op minimumloon en betaald verlof in Groot-Brittannië

13u48

Bron: Belga, ANP 0 EPA De arbeidsrechtbank in Londen heeft transportbedrijf Uber verplicht om zijn chauffeurs te behandelen als werknemers en hen dus het minimumloon (7,5 pond per uur) uit te betalen én betaald verlof toe te kennen. De uitspraak kwam er in beroep, maar kan door Uber nog worden aangevochten, wat het bedrijf ook van plan is.

Uber telt in Groot-Brittannië ongeveer 50.000 chauffeurs. In oktober vorig jaar oordeelde een rechter al eens dat zij als werknemers moeten worden beschouwd.

Tot nu werken de chauffeurs voor Uber als zelfstandige en worden ze betaald per traject. Uber beklemtoont dat ze hun uren en plaats van tewerkstelling zelf kunnen kiezen.

Beroep aantekenen

Het bedrijf heeft veertien dagen om nog eens beroep aan te tekenen en zou dat ook willen doen. De zaak is aangespannen door twee particulieren, die ook de steun krijgen van de vakbond voor onafhankelijke werknemers in Groot-Brittannië.

Ook bedrijven die diensten aanbieden via apps in andere sectoren, zoals maaltijdbezorging, huren werknemers in zonder ze gebruikelijke sociale zekerheden te geven. Vakbonden zijn overwegend kritisch over dit soort constructies. Mogelijk zullen ook andere diensten dus gevolgen ondervinden.