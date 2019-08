Uber-chauffeur verkracht dronken vrouw, daarna moet ze extra betalen voor de “langere rit” Ses

18 augustus 2019

16u55

Bron: ABC 0 Een Uber-chauffeur is donderdag schuldig bevonden aan het verkrachten van een dronken vrouw die hij ophaalde in een casino in de buurt van de Amerikaanse stad Philadelphia.

Ahmed Elgaafary, een 27-jarige Egyptische chauffeur die in Amerika werkte, wacht nu nog op zijn veroordeling waarna hij waarschijnlijk gedeporteerd wordt naar Egypte.

In februari belde het slachtoffer een taxi om haar van het Valley Forge Casino Resort naar huis te brengen. Een rit van hooguit een kwartier, werd een kwelling die 53 minuten duurde waarbij de chauffeur haar op de achterbank verkrachtte. Op de koop toe rekende hij haar voor de langere rit en voor het braken in zijn auto nog eens 150 dollar extra aan.

“Ze had veilig moeten zijn’, klonk het in de rechtbank. “Hij wist dat ze kwetsbaar was. Hij wist dat ze alleen was. Hij wist dat ze te dronken was.”

Zwangere vrouw

De advocate van Elgaafary stelde dat de vrouw ingestemd zou hebben om seks te hebben met de chauffeur. In haar pleidooi vertelde ze de jury dat de vrouw Elgaafary zelf verleid zou hebben. Dat de man eerst had gelogen tegen de politie verklaarde zijn advocate door het feit dat hij zijn zwangere vriendin niet wilde opbiechten dat hij haar bedrogen had. “Hij bedroog zijn vrouw”, pleitte de advocaat. “Maar hij is geen verkrachter, hij is geen crimineel.”

Het slachtoffer zelf zegt dat ze zich niets meer herinnert van wat er gebeurde nadat ze het casino verliet. Maar toen ze wakker werd met blauwe plekken op haar dijen had ze het gevoel dat er iets ernstigs met haar was gebeurd. Uiteindelijk trok ze naar het ziekenhuis voor een onderzoek.

Toen het vonnis bekend werd, veroordeelde Uber het ontoelaatbaar gedrag van de bestuurder en voegde het bedrijf toe dat hij als werknemer ontslagen is.