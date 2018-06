Uber-chauffeur schiet passagier dood tijdens rit op snelweg sam

01 juni 2018

23u18

Bron: anp/nbc 0 Een chauffeur van een Uber-taxi heeft de voorbije nacht zijn passagier doodgeschoten in de Amerikaanse stad Denver (Colorado). Ze hadden ruzie gekregen, maar het is niet bekend waarover.

Het incident vond om 2.45 uur lokale tijd plaats op snelweg Interstate 25. De bestuurder, de 29-jarige Michael Hancock, vuurde mogelijk meerdere schoten af op zijn passagier. Zijn taxi botste daarna tegen een betonnen wand, waarbij Hancock lichte verwondingen opliep.

Hij werd voor controle naar een ziekenhuis gebracht, waarna hij werd gearresteerd voor moord in de eerste graad. Ook de passagier werd naar het ziekenhuis gevoerd, waar hij werd doodverklaard.

Uber

De politie heeft het raden naar wat precies aan de hand was. Woordvoerder Sonny Jackson van de politie van Denver zegt dat de autoriteiten in contact staan met Uber, maar dat het niet duidelijk is of Hancock een rit voor Uber uitvoerde.

Een woordvoerder van Uber zegt dat het bedrijf "erg aangedaan is". "Onze gedachten gaan uit naar de familie van de betrokkenen, en we zullen nauw blijven samenwerken met de politie."

Files

De politie sloot een deel van de snelweg in zuidelijke richting af, met grote files tot gevolg tijdens de ochtendspits.