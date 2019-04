Uber-chauffeur haalt klanten op, zet hen af en keert terug om in te breken mvdb

11 april 2019

07u52

Bron: ABC - AP - CBS 1 Een chauffeur van de taxi-app Uber zit in de cel na een opmerkelijke inbraakpoging: de 38-jarige haalde donderdag zijn klanten op in het Californische San Mateo, zette hen af aan de luchthaven van San Francisco, reed vervolgens terug naar de woning en probeerde daar in te breken. Dat mislukte, waarop Jackie Gordon Wilson binnenbrak in een nabijgelegen huis.

Wilson gaf zijn eerste inbraakpoging op nadat het alarm was afgegaan. Een nieuwe inbraak in een woning enkele straten verder lukte wel. De dertiger bleef liefst vier uren binnen, haalde alles overhoop en kon vluchten met een omvangrijke buit.



De bestolen eigenaars deelden camerabeelden van hun slimme deurbel op een website van fabrikant Ring.com. Die werden ook bekeken door de huisbaas van de woonst waar de inbraakpoging was mislukt. De huiseigenaar verhuurde zijn huis via AirBnb en contacteerde het koppel dat naar de luchthaven was gebracht. “Ja, die man kennen we. Dat is onze Uber-chauffeur”, verklaarden deze. Het Airbnb-huis beschikt eveneens over een slimme deurbel. Zo werd vastgesteld dat de taxichauffeur vanaf de luchthaven naar de woning was teruggereden en had getracht in te breken.

De politie kon ‘s anderendaags de inbreker inrekenen in zijn woning in Rancho Cordova, op zo’n twee uur rijden van San Mateo. Hij droeg dezelfde kleren als op de camerabeelden. Een deel van de gestolen buit werd bij hem aangetroffen. De man blijkt geen onbekende voor het gerecht. De slachtoffers van de inbraak plozen het Facebookprofiel van Wilson uit en stelden zo vast dat hij een celstraf had uitgezeten voor een overval. “In 2017 postte hij dat hij zes maanden geleden de gevangenis had verlaten. Ik was in shock, Uber moet meer doen om hun chauffeurs te screenen”, vertelde de vrouw aan zender ABC. De taxi-app werd door verschillende tv-stations gecontacteerd voor een reactie, maar hult zich in stilzwijgen.