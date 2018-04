Uber breidt imperium uit met elektrische fietsen JM

09 april 2018

17u30

Bron: ANP 1 Door de app Jump Bikes te kopen, heeft de taxi-app Uber zijn imperium nog verder uitgebreid. Met de app kunnen klanten vanaf nu een elektrische fiets boeken. Het bedrijf wil met de applicatie milieuvervuiling intomen en het leven in de stad dragelijker maken. Jump is intussen al actief in de thuisstad van Uber, San Francisco.

Uber wil nu ook mensen op twee wielen bereiken met de app Jump Bikes. Het bedrijf kocht de applicatie over om op een milieuvriendelijke manier nog meer klanten te veroveren. Hoeveel de deal precies gekost heeft, is nog niet bekend gemaakt.

De nieuwe topman van Uber, Dara Khosrowshahi, heeft de deal maandag bekendgemaakt. "Ons ultieme doel delen we met steden over de hele wereld: het leven makkelijker maken zonder auto. Dat betekent dat we het leven in de stad moeten verbeteren door het verminderen van files, vervuiling en de behoefte aan parkeerplaatsen'', schrijft Khosrowshahi.

Jump is al in gebruik in San Francisco, de thuisstad van Uber. "Klanten genieten vanaf nu van een handige en milieuvriendelijke manier om over onze beroemde heuvels te rijden'', aldus Khosrowshahi.