Tyfoon Vongfong op weg naar Filipijnen jv

14 mei 2020

06u40

Bron: DPA 0 De Filipijnen zetten zich schrap voor tyfoon Vongfong. Die gaat naar verwachting in de loop van donderdag aan land in het oosten. Dat zal gepaard gaan "met krachtige windstoten en hevige regenval", zo zeggen de lokale autoriteiten.

Vongfong heeft snel aan kracht gewonnen in haar tocht westwaarts, zegt het Filipijnse weerbureau. De tyfoon gaat nu gepaard met aanhoudende windsnelheden tot 155 kilometer per uur en windstoten tot 190 kilometer per uur. Het is "waarschijnlijk" dat de storm nog verder aan kracht zal winnen.

Volgens de huidige voorspellingen zal Vongfong aan land gaan in de provincies Noord- en Oost-Samar op het gelijknamige eiland om daarna haar koers voort te zetten naar de provincie Sorsogon op het eiland Luzon. De lokale overheden meldden dat duizenden bewoners hun woningen al hebben verlaten uit vrees voor onder meer stortvloeden en aardverschuivingen. Ze worden ondergebracht in scholen en faciliteiten bedoeld voor coronapatiënten.

Donderdag gelden stormwaarschuwingen in meer dan twintig provincies en de hoofdstad Manilla.