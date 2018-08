Tyfoon raast door Vietnam: minstens tien doden en drie vermisten Redactie

20 augustus 2018

07u19

Bron: Belga 0 Bij de doortocht van de tropische storm Babinca zijn in Vietnam minstens tien mensen omgekomen, terwijl nog drie mensen vermist zijn. Dat meldt de nationale rampenbestrijdingsdienst. De tyfoon met aanhoudende windsnelheden van 90 kilometer per uur veroorzaakt al sinds vrijdag zware regenval in het noorden van het land, met overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg.

Volgens de rampenbestrijdingsdienst zijn zes van de tien slachtoffers omgekomen omdat ze werden meegesleurd door snelstromend water in de provincie Nghe An. De andere slachtoffers zijn bij stortvloeden en modderstromen gevallen in de provincies Son La en Thanh Hoa. In totaal zijn 38 huizen verwoest. Ongeveer 3.500 huizen zijn overstroomd.

Het tyfoonseizoen in Vietnam bereikt in augustus zijn piek. Vorig jaar hebben tropische stormen er het leven gekost aan 386 mensen en hebben ze voor 2,64 miljard dollar aan schade veroorzaakt.