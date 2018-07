Tyfoon raast door Vietnam: 10 doden, 21 vermisten IVI

20 juli 2018

15u02

Bron: Belga 0 Tyfoon Son-Tinh heeft tien mensen gedood in het noorden van Vietnam, zo melden de autoriteiten. Eenentwintig mensen zijn nog vermist.

In de provincie Yen Bai zijn zes mensen om het leven gekomen. In Thanh Hoa zijn vier doden gevallen. Dat meldt het Nationaal Comité voor Opsporing en Redding. Onder de doden en vermisten is een gezin van vier dat is meegesleurd door overstromingen in de provincie Thanh Hoa.

De tyfoon is woensdagnacht door de provincies Ha Tinh en Nghe An geraasd, met windsnelheden tot 90 kilometer per uur en overvloedige regenval. Bijna duizend huizen zijn gedeeltelijk beschadigd of vernield, duizend andere huizen zijn ondergelopen.

Son-Tinh is donderdagmorgen afgezwakt tot een tropische storm en trekt nu richting Laos. Autoriteiten hebben voor overstromingen en aardverschuivingen gewaarschuwd als gevolg van de tyfoon. Voor komende nacht is zware regenval voorspeld voor het noorden en midden van de hele regio.