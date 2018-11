Tyfoon op Filipijnen: dodental loopt op tot 34 TTR

02 november 2018

08u46

Bron: Belga 0 Door tyfoon Yutu zijn op de Filipijnen minstens 34 mensen omgekomen. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Die zal hoogstwaarschijnlijk nog oplopen. De autoriteiten hebben vandaag de zoektocht naar overlevenden gestaakt, terwijl nog 17 mensen vermist zijn.

Yutu had de Filipijnen dinsdag met aanhoudende windsnelheden van meer dan 140 kilometer per uur en windstoten tot 230 kilometer per uur bereikt en veroorzaakte aardverschuivingen en zware overstromingen. De noordelijke provincies Ifugaon, Kalingo en Mountain waren het zwaarst getroffen.



In september veroorzaakte tyfoon Mangkhut nog meer dan 150 doden bij zijn doortocht over het noorden van de Filipijnen.

