Twitterpresident Trump: een jaar in tweets

Bron: AD.nl 0 AFP/Fotobewerking AD Nog nooit was er een president die zó aanwezig was op sociale media. In precies één jaar tijd stuurde Donald Trump al 2.500 tweets aan zijn 42 miljoen volgers. Ter ere van zijn eerste jaar als president van de Verenigde Staten zetten wij de meest spraakmakende op een rijtje.

Sinds de verkiezingen gebruikt Donald Trump zijn Twitteraccount als een verlengstuk van het Witte Huis. Van aankondigingen van wetten of presidentiële bezoeken tot pesterijen en tirades. De wereld hangt aan zijn lippen.



De meeste tweets schrijft hij zelf, maar zodra er video’s en foto’s bijkomen kun je ervan uitgaan dat zijn team zich ermee bemoeid heeft. Verder wordt Trump niet gecensureerd. Ook niet als hij de media beschuldigt van 'fake news', of beroemdheden beledigt en uitscheldt. Zo noemde hij Arnold Schwarzenegger zielig, en wordt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un 'little rocket man' genoemd. Hij heeft lak aan de regels en daar kan iedereen van meegenieten.

My use of social media is not Presidential - it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Hieronder een selectie:

November 2016

Drie dagen na de verkiezingen tweet Donald Trump over professionele demonstranten, die volgens hem op pad zijn gestuurd door de media.

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

December 2016

Trump wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar, zelfs degenen die dik van hem hebben verloren. Zo is hij dan ook wel weer.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Januari

Trump beschuldigt de krant The New York Times van het verspreiden van 'nepnieuws' over hem.

The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Februari

Deze kennen we allemaal: de spreuk die Trump aan de overwinning heeft geholpen.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Maart

In maart noemt hij Arnold Schwarzenegger zielig. De acteur/ex-gouverneur nam de plaats van Donald Trump in bij het televisieprogramma The Apprentice, maar hield het al na één seizoen voor gezien.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

April

Twitter leent zich, blijkbaar, ook voor oorlogsvoering. In deze tweet roept Trump de hulp in van China, om zo samen de onrust rond Noord-Korea te verhelpen.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Mei

Covfefe. De hele wereld was in rep en roer toen de president deze tweet de wereld in slingerde. Niemand wist wat het betekende. Uiteindelijk bleek het de ‘Communications Over Various Feeds Electronically For Engagement Act’. Een wetsvoorstel om de tweets van Trump op te slaan als presidentiële verslagen. Zo kan Trump verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat hij tweet.

Juni

Gelukkig kan Trump zich uiten op Twitter, want de mainstream media probeert hem van sociale media te krijgen. Of dat waar is laten we even in het midden.

The FAKE MSM is working so hard trying to get me not to use Social Media. They hate that I can get the honest and unfiltered message out. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Juli

Over dit filmpje was ontzettend veel te doen. Hier is Trump te zien die een bokser neerhaalt. Die bokser stelt nieuwszender CNN voor. De tweet riep vragen op vanuit de hele wereld. Kun je dit maken als president?

Augustus

Trump houdt van het Witte Huis. Echt.

I love the White House, one of the most beautiful buildings (homes) I have ever seen. But Fake News said I called it a dump - TOTALLY UNTRUE Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

September

In september was er weer een bericht aan Noord-Korea. Met 'little rocket man' wordt natuurlijk Kim Jong-un bedoeld, de leider van het land.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Oktober

Die muur die tussen Mexico en de Verenigde Staten kwam? Die staat er nog niet, maar het idee is nog steeds niet van tafel. Vorige maand kwam er een filmpje online van het prototype.

BORDER WALL prototypes underway! pic.twitter.com/arFNO80zmO Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

November

Het laatste nieuws over Twitter en Trump ging natuurlijk over de radiostilte van elf minuten. Een voormalig Twitterwerknemer besloot op zijn laatste dag het account van de president offline te halen. Voor sommigen een heldenactie, de president zelf was niet te spreken over de grap.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link