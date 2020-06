Twitter waarschuwt weer voor tweet Trump SPS HAA

23 juni 2020

21u57

Bron: ANP, DPA 0 Twitter heeft opnieuw een waarschuwing geplaatst bij een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump omdat hij de Twitter-regels heeft geschonden en dreigende taal tegen een bepaalde groep zou hebben gebruikt. De tekst mocht blijven staan omdat hij in het belang van de publieke opinie is.

“Er zal nooit een ‘Autonome Zone’ in Washington D.C. zijn, zolang ik uw President ben. Indien ze proberen, zullen ze op serieus geweld stuiten”, aldus de tweet waarmee Trump reageerde op protest aan het Witte Huis maandag.

Twitter verwijdert de tweet niet, want het bedrijf vindt het in het algemeen belang dat de tweet toegankelijk blijft. “Deze tweet schendt de Twitter-regels voor beledigend gedrag. Twitter heeft echter bepaald dat het mogelijk in het algemeen belang is dat deze tweet toegankelijk blijft”, klinkt het in de waarschuwing.



De waarschuwing betekent ook dat er geen likes of reacties op de tweet kunnen komen. Retweeten is wel mogelijk, zij het zonder commentaar.

Niet de eerste keer

Twitter heeft eerder al content van Trump gesignaleerd, onder andere over het stemmen per brief. Onlangs werd ook een tweet over een video met het beeldmerk van CNN en de titel ‘Doodsbange peuter rent weg voor racistische baby’, voorzien van de waarschuwing “Gemanipuleerde Media”. En toen na de dood van George Floyd (46) massaprotesten en rellen plaatsvonden en Trump dreigde met geweld tegen relschoppers, besloot Twitter eveneens een waarschuwing te plaatsen.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link