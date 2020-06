Twitter waarschuwt opnieuw dat Trump “gemanipuleerde beelden” tweet TT

19 juni 2020

07u51

Bron: Reuters, The Hill 2 Berichtendienst Twitter heeft opnieuw een tweet van Amerikaans president Donald Trump gelabeld als “manipulated media”. Trump tweette een video waarop een vals bericht van CNN te zien is over een “racistische kleuter”. De vervalste beelden worden nota bene gebruikt om te waarschuwen voor ‘fake news’.

Trump deelde de beelden zonder verdere context. Op de video zien we hoe een een zwarte kleuter lijkt weg te lopen van een blank kindje. In de bijhorende banner, die zogezegd van CNN komt, staat - inclusief spelfout in het woord 'toddler’ (kleuter) - “Bange kleuter loopt weg van racistische baby. Racistische baby waarschijnlijk Trump-stemmer.”

Daarna toont de video “wat er echt gebeurde”, waarna een virale video uit 2019 te zien is van hoe twee kleuters op elkaar aflopen en elkaar omhelzen, waarna ze samen weglopen. “Amerika is niet het probleem. Fake news wel”, valt er daarna te lezen.



In de tweet lijkt het dus alsof CNN bewust 'fake news' heeft verspreid, maar dat is ironisch gezien zelf volledig fout: de banner is gewoon door iemand anders bovenop de beelden geplaatst, mogelijk bewust met de bedoeling CNN te schaden. CNN postte de video vorig jaar wel op zijn website met de kop “Deze twee kleuters tonen ons hoe echte beste vrienden eruit zien”.

"Duidelijk bewerkt”

De video is op Trumps profiel al miljoenen keren bekeken en kreeg tot nu toe 280.000 likes. Twitter besliste er het label ‘gemanipuleerde media’ bij te plaatsen omdat het duidelijk is dat “de video duidelijk bewerkt is met een valse CNN-banner”, aldus het bedrijf. “We labelen tweets met gemanipuleerde media om onze gebruikers meer informatie over de authenticiteit van de beelden en meer context te geven.”

Het is niet de eerste keer dat Twitter waarschuwingen plaatst bij tweets van de Amerikaanse president. Zo gaf het bedrijf extra informatie mee toen Trump enkele weken geleden tweette over fraude bij stemmen per post, waar hij tegen is. Een tweet over de protesten in Minneapolis na de dood van George Floyd werd dan weer verborgen omdat die zou “geweld verheerlijkte”.

Gisteren nog besliste ook Facebook een advertentie van de Trump-campagne te verwijderen voor het gebruik van een symbool voor politieke tegenstanders dat ook de nazi’s in de concentratiekampen gebruikten.