Twitter verliest reclameomzet na gegevenslek

24 oktober 2019

14u25

Bron: anp

Twitter zag in het derde kwartaal zijn omzet uit reclame lager uitkomen dan waar het eerder op rekende. Het sociale mediabedrijf had in de periode te maken met een gegevenslek, waardoor een deel van zijn advertenties moest worden verwijderd.