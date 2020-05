Twitter tikt Trump op de vingers over ongefundeerde tweets, president reageert woedend IB

27 mei 2020

01u02

Bron: The Verge, Washington Post, ANP, Belga 10 Het Amerikaanse socialemediabedrijf Twitter heeft twee tweets van de president vandaag als ‘misleidend’ bestempeld. Het is voor het eerst dat de microblogsite zich bemoeit met de inhoud van de tweets van Trump, die het medium er direct van beschuldigde zich met de presidentsverkiezingen te bemoeien.

De gecontesteerde tweets gaan over het stemmen per post en hebben betrekking op Californië. Die Democratische staat is vanwege de coronacrisis bezig met het uitbreiden van het systeem om de bevolking per post hun stem uit te laten brengen bij de presidentsverkiezingen in november.

De president twitterde daarop dat de VS “geen volledige verkiezing per post kunnen houden. Het wordt de grootste verkiezingsfraude in de historie. Mensen halen ze (de stembiljetten, red.) uit brievenbussen, drukken duizenden vervalsingen af en dwingen mensen ze te ondertekenen. Ook namen worden vervalst. Ze proberen Covid te gebruiken voor deze zwendel", klonk het.

lees verder onder de tweet:

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Volgens een woordvoerder van Twitter bevatten Trumps tweets echter “mogelijk misleidende informatie over het stemproces” en zijn ze daarom nu “gelabeld om extra informatie te voorzien over stemmen per post.”

Label

Twitter plaatste een symbool bij de gecontesteerde tweets, samen met de zin ‘lees hier de feiten over verkiezingen per post’. Wie daarop klikt, wordt doorverwezen naar een collectie tweets en nieuwsartikelen van onder andere CNN en The Washington Post die de uitspraken van de president ontkrachten. Volgens de experts die aan het woord gelaten worden in de stukken wordt stemmen via de post juist zeer zelden in verband gebracht met verkiezingsfraude.

De president reageerde als door een wesp gestoken op de stap van het sociale medium. “Twitter bemoeit zich nu met de presidentsverkiezingen van 2020. Ze zeggen dat mijn verklaring over stemmen per post, die zal leiden tot enorme corruptie en fraude, onjuist is. Gebaseerd op feitenchecks door nepnieuws CNN en Washington Post van Amazon...”, twitter de president. “Twitter verstikt de vrijheid van meningsuiting en ik als president zal niet toestaan dat dit gebeurt.”

lees verder onder de tweet:

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post.... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Nieuw beleid

Volgens een woordvoerder van Twitter maakt de terechtwijzing deel uit van een nieuw beleid binnen het bedrijf dat eerder deze maand werd geïntroduceerd om “de verspreiding van mogelijk schadelijke en misleidende informatie rond de pandemie te beperken”. Datzelfde beleid werd echter niet toegepast op tweets van de president eerder deze maand die ten onrechte stelden dat bewezen is dat hydroxychloroquine Covid-19 effectief behandelt.

Twitter lag al lang onder vuur omdat het eerder niets deed met de berichten van de president, die regelmatig bol staan van beledigingen en valse beweringen. Het medium heeft naar aanleiding van die kritiek lang gezegd dat gebruikers elkaar corrigeren.

Tot nu toe hebben enkel Trumps twee meest recente tweets over Californië het label ‘misleidend’ gekregen.