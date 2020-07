Twitter schorst Trump Jr tijdelijk van platform en verwijdert tweet president wegens misleidende informatie TT

28 juli 2020

16u31

Bron: Belga, NBC News, The Washington Post 28 Twitter heeft het account van de zoon van de Amerikaans president Donald Trump, Donald Trump Jr, tijdelijk geschorst. Trump Junior kan gedurende twaalf uur geen tweets meer plaatsen omdat hij volgens Twitter “misleidende informatie” heeft geplaatst over het middel hydroxychloroquine en mondmaskers.

Trump Junior deelde een video van de extreemrechtse opiniewebsite Breitbart waarin het anti-malariamiddel opnieuw wordt geprezen voor de behandeling van Covid-19-patiënten. Voor de positieve effecten van hydroxychloroquine zijn er echter nog altijd geen wetenschappelijke bewijzen, en wetenschappers raden het gebruik ervan dan ook af. "Dit moet je zien! Zo verschillend van het verhaal waar iedereen in trapt”, tweette de zoon van de president. In de video werd ook het nut van mondmaskers in vraag gesteld.

Twitter verwijderde gisteren ook al een andere video die door de president zelf werd geretweet, ook al wegens “misleidende informatie”. Ook Facebook verwijderde de video gisteren al voor “het verspreiden van foute informatie over de remedies en behandelingen tegen Covid-19". De beelden werden volgens The Washington Post wel al 14 miljoen keer bekeken op Facebook. In totaal retweette Trump een kleine vijftien tweets waarin hydroxychloroquine wordt aangeprezen.

Het is niet de eerste keer dat Twitter video's of posts van Trump verwijdert of er een waarschuwing aan hangt. Zo werden ook al tweets van het Witte Huis afgeschermd wegens het aanzetten tot haat en geweld.

Donald Trump Jr. has been suspended from Twitter > https://t.co/rcHvk0vwU9 Kaitlan Collins(@ kaitlancollins) link

The President's son is now sharing the viral misinfo video denouncing supposed "fake doctors" and saying "you don't need a mask." pic.twitter.com/RJIx1CDnYh Oliver Darcy(@ oliverdarcy) link