Twitter schorst meer dan 1.000 accounts met Russische link LVA

20 januari 2018

01u55

Bron: The Hill, Reuters 0 Twitter heeft 1.062 accounts geschorst die gelinkt zijn aan het Internet Research Agency (IRA), een Russische organisatie die met valse Twitter-accounts berichten heeft verspreid om de Amerikaanse verkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

In totaal vond de microblogsite 3.814 accounts die gelinkt zijn aan het IRA. Samen hebben deze accounts 175.993 tweets de wereld in gestuurd tijdens de verkiezingscampagnes in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezing van 2016.

Twitter laat ook weten dat ze de 677.775 mensen die valse informatie hebben geliked, geretweet of valse accounts hebben gevolgd, daarvan op de hoogte zullen stellen. Twitter zal echter niet de informatie opnieuw vrijgeven aangezien die niet meer beschikbaar is doordat de verantwoordelijke accounts werden verwijderd.

Twitter laat ook weten dat ze werken aan nieuwe methodes om misbruik via valse accounts tegen te gaan. Daarvoor zullen ze onder andere gebruik maken van nieuwe machine learning-technieken.