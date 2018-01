Twitter schorst account Duitse AfD-politica na post over "barbaarse, islamitische groepsverkrachtende mannenhordes" TT

15u35

Bron: Die Welt, The Guardian 7 EPA Beatrix von Storch eerder in het Duitse parlement, de Bundestag. In Duitsland voert het gerecht een onderzoek naar de uitspraken van de extreemrechtse politica Beatrix van Storch van de antimigrantenpartij AfD. Von Storch vond het niet kunnen dat de Keulse politie haar nieuwsjaarswensen op Twitter ook in het Arabisch had gepost en werd na een vlammend antwoord door de sociaalnetwerksite op non-actief gezet. Censuur, klinkt het mij haar medestanders.

Na haar wensen voor het nieuwe jaar 2018 in het Duits gepost te hebben, herhaalde de politie van de stad Keulen de boodschap ook nog eens in het Engels, Frans en Arabisch. Die laatste taal schoot Von Storch in het verkeerde keelgat. "Wat is er in godsnaam mis met dit land? Waarom twittert een officiële politie-account uit (de deelstaat, TT) Nordrhein-Westfalen in het Arabisch? Denkt u zo de barbaarse, islamitische groepsverkrachtende mannenhordes te kunnen sussen?", schreef de 46-jarige politica.

Na klachten van andere gebruikers schorste Twitter Von Storchs account voor twaalf uur en werd de tweet gewist. Volgens de berichtendienst had Von Storch "een inbreuk tegen de regels rond haatinhoud" begaan. Ook een Facebook-post met een screenshot van de tweet werd gewist.

NetzDG

Von Storch is daarmee het eerste bekende voorbeeld van de nagelnieuwe NetzDG-wet die pas sinds gisteren van kracht is. De Netzwerkdurchsetzungsgesetz laat de Duitse justitie toe feller op te treden tegen uitingen van haat, racisme en fake news op het internet. Socialemediabedrijven als Facebook en Twitter riskeren bovendien een boete tot 50 miljoen euro wanneer ze "duidelijk illegale berichten" niet verwijderen binnen de 24 uur nadat ze erop gewezen zijn.

Critici vrezen echter voor de willekeur die door de nieuwe wet kan ontstaan en zeggen dat het niet aan de moderatoren van Twitter of Facebook is om te bepalen wanneer een post "illegaal" is, wel aan het gerecht. De vrees bestaat dat de socialemediabedrijven te veel gaan censureren uit vrees voor boetes.

"Censuurwet"

Ook een tweet van Von Storchs partijgenote en fractievoorzitter in de Bundestag, Alice Weidel, waarin ze de "censuurwet" aankloeg en verwees naar "de onderwerping van onze overheid aan de geïmporteerde, plunderende, grijpende, vechtende en messtekende migrantenbendes" werd in Duitsland verwijderd.

2018 beginnt mit #NetzDG-Zensur!

Unsere Behörden unterwerfen sich importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, Messer stechenden Migrantenmobs.@Beatrix_vStorch kritisiert zu Recht, dass die 🇩🇪 Polizei auf Arabisch twittert - und wird gesperrt!https://t.co/1BA06D4eV0 Dr. Alice Weidel(@ Alice_Weidel) link

"Dit is het einde van de rechtsstaat", aldus Von Storch nadat haar account opnieuw was vrijgegeven. Justitie onderzoekt de tweet na "honderden klachten".

Von Storch veroorzaakte eerder al ophef toen ze op Facebook 'ja' antwoordde op de vraag of vrouwen en kinderen beschoten mogen worden wanneer ze de grens met Duitsland proberen over te steken. Na kritiek zei ze dat haar hand was uitgeschoven en dat ze per ongeluk verkeerd had geklikt.

En na de uitschakeling van de Duitse Mannschaft op het EK voetbal in 2016, waarbij ook enkele spelers met een migratieachtergrond zitten, tweette ze dat "volgende keer misschien het nationale elftal" maar weer moest spelen.

Nun also auch @Alice_Weidel zensiert. Glückwünsche @HeikoMaas ! An Tag 1 des #NetzDG der Fraktionsvorsitzenden und der Stellvertreterin der #AfDimBundestag den Garaus gemacht. Frohes Neues Jahr! 🎈 https://t.co/CNx9el6KMx Beatrix von Storch(@ Beatrix_vStorch) link

Facebook hat mich nun auch zensiert.Das ist das Ende des Rechtstaates WEIL: @polizei_nrw_k erstattet Anzeige,StA muß nun Aufhebung Immunität prüfen,dann ermitteln,dann anklagen,dann Gerichtsverfahren,dann Urteil (mir schlottern die Knie😉).Aber Facebook hat schon geurteilt.q.e.d. pic.twitter.com/pMpKdduqSo Beatrix von Storch(@ Beatrix_vStorch) link